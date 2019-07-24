22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama

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Arı zehrinin kilosu 500 bin liraya satılıyor

Yaptığı temizliklerle adını duyuran fenomen Kadir Ezildi, FOX TV'de program sunacak

Osmanlı torunu Boris Johnson'ın dedesinin de kaldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalı, rekor fiyata satışa çıkarıldı

ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti