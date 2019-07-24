22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama
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KARS'ta 22 ev ve iş yeri ile otomobilden 198 bin TL'lik hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
KARS'ta 22 ev ve iş yeri ile otomobilden 198 bin TL'lik hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Kars Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, 25 Nisan-19 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine araştırma başlattı. 22 ev ve iş yeri ile otomobilden 198 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheliler tespit edildi. Polis
, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde çok sayıda hırsızlık malı ele geçirilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.
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