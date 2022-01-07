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22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

07.01.2022 17:07
22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Samsun'da polis ve jandarma bölgesinden 22 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındılar.

Samsun'da polis ve jandarma bölgesinden 22 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde polis bölgesinde bulunan 16 yazlık evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen A.G. ve Ü.Ş. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ü.Ş.'nin ayrıca S.A., M.K. ve K.Ç. ile birlikte Atakum ilçesinde jandarma bölgesinde 7 ayrı ev ve yazlıktan hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı, S.A., M.K. ve K.Ç. de jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ve polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

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Jandarma, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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