Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü
03:40 Futbol Gecesi
05:10 İtalya Serie A Özetler
05:30 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Özetler
13:50 İspanya La Liga Goller
14:00 TBMM-TV
17:25 İspanya La Liga Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:25 Süper Lig Özetler
20:00 Dakika Skor
20:45 % 100 Futbol Devre Arası
21:00 Dakika Skor
22:00 % 100 Futbol
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika