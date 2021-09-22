22 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

22 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

22 Eylül 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü 03:40 Futbol Gecesi 05:10 İtalya Serie A Özetler 05:30 Taktik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:45 Süper Lig Goller 09:55 Spor Kitaplığı 10:00 Spor Bülteni 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 İtalya Serie A Özetler 13:50 İspanya La Liga Goller 14:00 TBMM-TV 17:25 İspanya La Liga Özetler 18:00 Spor Merkezi 19:25 Süper Lig Özetler 20:00 Dakika Skor 20:45 % 100 Futbol Devre Arası 21:00 Dakika Skor 22:00 % 100 Futbol 23:00 Teknik Analiz

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