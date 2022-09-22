22 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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22 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

22.09.2022 06:42
22 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

22 Eylül 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Bein 1. Lig

01:30 Final

03:00 Süper Lig Haftası

03:30 İstatistik Bankası

04:00 M. Başakşehir - V. Karagümrük

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Ankaragücü - Dg Sivasspor

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Diyarbakirspor - Galatasaray

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Ç. Rizespor - Trabzonspor

14:00 Süper Lig'in Gol Krallari

14:30 Süper Lig Maç Özetleri

15:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 Beinspired

23:30 Süper Lig Haftası

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Maç Özetleri, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 22 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 22 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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