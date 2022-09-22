22 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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22 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı

22.09.2022 06:42
22 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı

22 Eylül 2022 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 O Kız

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Yabancı Damat

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

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Kaynak: InterSinema.com

Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 22 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 22 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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