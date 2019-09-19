Son Dakika Haberleri: 22 Eylül, Ankara’da “Arabasız Kent Günü” olacak
Son Dakika Ekonomi Haber

22 Eylül, Ankara’da “Arabasız Kent Günü” olacak

14 dakika önce

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

22 Eylül, Ankara’da “Arabasız Kent Günü” olacak, System.String[]

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda, 22 Eylül günü bazı caddeler trafiğe kapatılarak "Arabasız Kent Günü" ilan edilecek ve büyük kent turu düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor
ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı: Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 11:39:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 22 Eylül, Ankara’da “Arabasız Kent Günü” olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]