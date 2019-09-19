22 Eylül, Ankara’da “Arabasız Kent Günü” olacak
14 dakika önce
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda, 22 Eylül günü bazı caddeler trafiğe kapatılarak "Arabasız Kent Günü" ilan edilecek ve büyük kent turu düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:25
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