22 Eylül, Ankara’da “Arabasız Kent Günü” olacak

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda, 22 Eylül günü bazı caddeler trafiğe kapatılarak "Arabasız Kent Günü" ilan edilecek ve büyük kent turu düzenlenecek.