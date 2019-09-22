Son Dakika Haberleri: 22 eylül pazar dha spor gündemi
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22 eylül pazar dha spor gündemi

1 saat önce

İsmail Erdem: Yenilen takımın yöneticilerinin hakemle uğraşmayı bir kenara itip kendi eksikliklerini tamamlaması daha doğru"Federasyon olarak altyapıya yönelik UEFA ile birlikte çalıştığımız projemiz var""Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının kararı gelecek hafta açıklanabilir""Ezeli...

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İsmail Erdem: Yenilen takımın yöneticilerinin hakemle uğraşmayı bir kenara itip kendi eksikliklerini tamamlaması daha doğru
"Federasyon olarak altyapıya yönelik UEFA ile birlikte çalıştığımız projemiz var"
"Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının kararı gelecek hafta açıklanabilir"
"Ezeli rekabetin, dostluk içerisinde oynamasını ve hak edenin kazanmasını ümit ediyoruz"
"Hakemlerimiz bundan sonra daha iyi olacak"
"Arnavutluk karşılaşması, kritik maç"

BEŞİKTAŞ
19.00 Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürdürecek.

TRABZONSPOR
Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
14: 30 Bordo mavililer, Sivas'a hareket edecek.

SÜPER LİG
14: 00 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep
16: 30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor
19: 00 BtcTürk Yeni Malatyaspor - Galatasaray

TFF 1. LİG
14: 00 Giresunspor-Fatih Karagümrük
16: 30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor
19: 00 Akhisarspor-Hatayspor

AVRUPA'DAN FUTBOL
13.00 Getafe - Mallorca ( Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi)
13.30 Sassuolo - SPAL (Mert Müldür)
15.30 Emmen - Feyenoord (Ferhat Görgülü - Orkun Kökçü)
15.30 Hartberg - Wolfsberger (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi)
16.00 Crystal Palaca - Wolverhampton ( Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi)
16.00 Rennes - Lille (Metehan Güçlü - Yusuf Yazıcı - Zeki Çelik)
16.00 Bologna - Roma (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi) - (Cengiz Ünder sakat - Mert Çetin)
16.30 B. Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi) - (Kenan Karaman - Kaan Ayhan)
17.00 Young Boys - Basel (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi)
19.00 CSKA Moskova - Krasnodar (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi)
19.00 Club Brugge - Anderlecht (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi)
19.00 Trencin - Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi)
22.00 Sevilla - Real Madrid (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi)
22.00 Lyon - Paris Saint Germain (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi)

VOLEYBOL
2019 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu
TSİ 18.00 Türkiye - İtalya (Karşılaşma Fransa'da)

HENTBOL
13.00 Beşiktaş Aygaz Beykoz Belediyesi GSK, Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek

ATLETİZM
Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda şampiyonluğu kazanarak çifte sevinç yaşadı.


Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:52 Kaynak: DHA
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