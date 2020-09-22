22 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.GALATASARAY14.00 Sarı-kırmızılı kulüp ile Naturelgaz arasında erkek basketbol takımı sponsorluğu için yapılan anlaşmanın basın lansmanı gerçekleştirilecek.Takım, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.20.50 Hajduk Split'in İstanbul Havalimanı'na gelişi.FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin hazırlıkları başlayacak.TRABZONSPOR10.30 Bordo-mavililerin yeni transferi Lewis Baker antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Karadeniz ekibinde, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlanacak.TAHKİM KURULU VE PFDK Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.AMPUTE FUTBOL TÜRKİYE KUPASIKupa maçları Turnuva Bitlis Ahlat Şehir Stadyumu'nda başlayacak. Turnuva 26 Eylül'de sona erecek.VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi16.00 İlbank - Türk Hava Yolları16.00 Beşiktaş - PTT17.00 Kuzey Boru - Aydın Büyükşehir Belediyespor17.00 Sarıyer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA18.30 Fenerbahçe Opet - Nilüfer BelediyesporAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Solhanspor - Arkas Spor13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - HalkbankAVRUPA'DAN FUTBOLŞampiyonlar Ligi Play-Off22.00 Krasnodar - PAOK22.00 Slavia Prag - Midtjylland
22.00 M. Tel Aviv - Salzburg
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:33 - Kaynak: DHA
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