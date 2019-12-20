22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasının çözülmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri okullara ve polis kolejine hazırlık grupları içerisinde bulundukları iddia edilen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 23 şahıstan 22'sini Eskişehir, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da saklandıkları evlerde yakaladı. Şüpheli şahıslar, sağlık kontrolüne getirildikleri Yunus Emre Devlet Hastanesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
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