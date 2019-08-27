Son Dakika Haberleri: 22. Geleneksel Topçam Şenlikleri
Son Dakika Güncel Haber

22. Geleneksel Topçam Şenlikleri

1 saat önce

Tokat'ta 22. Geleneksel Topçam Şenlikleri yapılacak.

22. Geleneksel Topçam Şenlikleri, System.String[]

Tokat'ta 22. Geleneksel Topçam Şenlikleri yapılacak.


Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, Tokat Valiliği ve Belediye işbirliği ile 3 gün sürecek 22. Geleneksel Topçam Şenlikleri'ni düzenleyeceklerini belirtti.


Şenlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla taçlandırmak istediklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı, zaferler ayıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da seslenişiyle aziz milletimiz büyük bir zafer elde ederek tarih yazmıştır. Bizler de Topçam Şenliklerimizle bu zaferleri taçlandırmak istedik. Şenliklerimiz zafer korteji ve zafer koşuları ile başlayacak. Şenlik süresince il dışından gelen misafirlerimizle hemşehrilerimizle buluşacağız. Bir ve beraber olarak şenliklerimizi yapacağız. Birbirinden değerli Tokatlı sanatçılarımızı misafir edeceğiz. Yine Tokat'ımızın kültürünü, gastronomisini ve geleneklerini tanıtmak için yarışmalar, sergiler düzenleyeceğiz. Çocuklarımıza yönelik yine birçok etkinlik bu şenliklerde yer alıyor."

Topçam, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı her yerden sildi
Minibüs bariyerlere çarptı: anne ile kızı öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir Moskova'da kritik gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, basın toplantısı düzenledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:32:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 22. Geleneksel Topçam Şenlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]