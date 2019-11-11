Son Dakika Haberleri: 22 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa 22 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu

22 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu

7 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 22 gündür kayıp olan 85 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

22 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 22 gündür kayıp olan 85 yaşındaki kadının cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kese köyünde ikamet eden Alzheimer hastası Fethiye Şenel (85)


20 Ekim'de kayboldu. 22 gündür aranan Şenel'in cansız bedeni akşam saatlerinde Çöyrük mevkiinde vatandaşlar tarafından bulundu. Jandarmaya haber verilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri kadının bulunduğu alanda inceleme yaptı. Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı, yaşlı kadının cenazesini kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderdi.


Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karısının boğazını keserek öldüren koca hakim karşısına çıktı: "Başka biriyle görüştüğünü gördüm"
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 04:54:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 22 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]