22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK - Son Dakika
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22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK

07.05.2022 11:31
22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK

BOLU'nun Tekke Işıklar köyünde 15 Nisan'dan beri haber alınamayan İsmail Demir'in (71) telefon sinyalinin son görüldüğü yerin tespiti için çalışma başlatıldı.

BOLU'nun Tekke Işıklar köyünde 15 Nisan'dan beri haber alınamayan İsmail Demir'in (71) telefon sinyalinin son görüldüğü yerin tespiti için çalışma başlatıldı. Babasından gelecek iyi bir haberi bekleyen Murat Demir, "Babamdan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Telefon sinyali sonrası yer tespitiyle babamın bulunacağına inanıyorum" dedi.

Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde yaşayan İsmail Demir, 15 Nisan günü evinden ayrıldı. İsmail Demir'in evine dönmemesi üzerine ailesi ve köylüler bölgede arama yaptı. Demir, bulunamayınca yakınları jandarmaya haber verdi. Demir'in yaşadığı köye jandarma arama ve AFAD ekipleri geldi. Demir'in ailesiyle görüşen ekipler, köy çevresi, ormanlık alanlar ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sonuç vermedi. Demir'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Çalışmalara ara verildi. İsmail Demir'in telefon sinyalinin görüldüğü son yerin tespiti için çalışma başlatıldı. Sinyal tespitinin ardından çalışmalara devam edilecek. İsmail Demir'in ailesi de yeniden başlaması planlanan arama çalışmalarıyla birlikte gelecek iyi haberi bekliyor.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

İsmail Demir'in oğlu Murat Demir, aramalarda herhangi bir ize rastlanmadığını belirterek, "Aramalar gerçekleştirildi. Gidebileceği yerler köylülerle birlikte arandı. Herhangi bir ize rastlanmadı. Hiç bir iz yok. Hiç bir ize rastlamadık. Biz de aradık civardaki her yeri. Ama en ufak bir iz yok. O dönemde kar vardı. Karda da herhangi bir iz yok. Bir husumetlisi yoktu, kendi halinde gezen biriydi. Daha önce köyde çobanlık yaptığı için bölgeyi iyi biliyor. O gün teyzesini ziyarete gidip, Tekke Işıklar köyüne gidiyor. Ama köye gitmemiş. Farklı bir yere mi gitti bilmiyoruz." diye konuştu.

TELEFON KAYITLARI DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK

Telefon sinyalinin son görüldüğü yerin tespiti için çalışma yapıldığını belirten Murat Demir, "Jandarmadan aldığımı bilgiye göre, savcılık telefon kayıtlarını istemiş. Telefon kayıtlarından son sinyalin çektiği bölgeyi tespit etmeye çalışıyorlar. Son sinyal nereden geldiyse ona göre aramalar o yönde tekrar başlar. Daha önce de 3-5 gün köyde kaldığı olmuştu. Emekli olduğu için sıkılıp, köylere gidiyor. Oralarda 3-5 gün kalıp geri dönüyordu. Babamdan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Telefon sinyali sonrası yer tespitiyle babamın bulunacağına inanıyorum. Telefon sinyaline bakılarak son görüldüğü noktanın aranmasını istiyoruz. Her olasılığı değerlendiriyoruz." dedi.

22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK
22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK
22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK
22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK
22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK
22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK
22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK
22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK
22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK
22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK

YORUMLAR
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İsmail Demir, Cep Telefonu, Nisan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 22 GÜNDÜR KAYIP; TELEFON SİNYALİ İLE YERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILACAK - Son Dakika


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