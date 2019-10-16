Son Dakika Haberleri: 22. Hasan Bayrı Şiir Yarışması sonuçlandı
Son Dakika Güncel 22. Hasan Bayrı Şiir Yarışması sonuçlandı

22. Hasan Bayrı Şiir Yarışması sonuçlandı

1 saat önce

Bartın Belediyesi 23. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 22. Hasan Bayrı Şiir Yarışması sonuçları belli oldu.

22. Hasan Bayrı Şiir Yarışması sonuçlandı, System.String[]

Bartın Belediyesi 23. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 22. Hasan Bayrı Şiir Yarışması sonuçları belli oldu.


Bartınlı şair Hasan Bayrı'nın isminin yaşatılması amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 182 kişi 413 şiirle katıldı. Çağın Özbilgi, Kevser Atay, Mehmet Cibelik, Mesut Şenol ve Şenel Gökçe'den oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda; İzmir'den Ahsen Babaoğlu 362 puan alan "Otogarda Bir Masa" isimli şiiriyle birinci oldu.


Yarışma sonucunda ikincilik ödülünü 361 puanla Bartın'dan Keramettin Çetin "Ay Hırsızı" isimli şiiriyle kazanırken, 351 puanla İzmir'den Metin Tandoğan "Horon" isimli şiiriyle üçüncülük ödülünü, 348 puanla Bursa'dan Özkan Satılmış "Adına Ayırdım Aynamda Sallanan Her Masayı" isimli şiiriyle mansiyon ödülünü kazandı.


Bartın Belediyesi 22. Hasan Bayrı Şiir Yarışmasının ödülleri, Bartın Belediyesi 23. Kitap Fuarı kapsamında 25 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen Hasan Bayrı Anma Gecesi'nde verilecek. - BARTIN

Bartın, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:26 Kaynak: İHA
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