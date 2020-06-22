22 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Maç Sonu
03:30 Süper Lig Maç Sonu
03:45 Z Raporu
04:00 beIN Manşet
04:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
05:15 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:15 Kısa Özet: MKE Ankaragücü - M. Başakşehir
06:30 TFF 1. Lig Kısa Özet
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
07:45 Kısa Özet: BTCTURK Malatya - Göztepe
08:00 Kısa Özet: Y. Denizlispor - Beşiktaş
08:15 Süper Lig'in Gol Kralları
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
09:30 Süper Lig Maç Sonu
09:30 TFF 1. Lig Kısa Özet
09:45 Süper Lig Kısa Özet
10:00 Süper Lig Kısa Özet
10:30 Süper Lig Maç Sonu
10:45 Z Raporu
12:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Maç Saati
13:00 Kısa Özet: Fenerbahçe - Kasımpaşa
13:15 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
15:15 Süper Lig Maç Sonu
15:30 Maç Saati
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
18:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
19:00 Taraftar
19:15 Devre Arası
19:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:30 Süper Lig Maç Önü
21:00 Galatasaray - Gaziantep FK
21:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor
21:45 Süper Lig Devre Arası
21:45 Devre Arası
22:00 Galatasaray - Gaziantep FK
22:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor
22:00 Maç Saati
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri