22 Haziran 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 CNN TÜRK Masası

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

06:00 Güne Merhaba

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:00 Güne Merhaba

08:40 A'dan Z'ye

09:00 Haber

10:00 Haber

11:00 Haber

11:00 A'dan Z'ye

12:00 Bugün

12:00 Haber

13:00 Haber

14:00 Haber

14:00 Bugün

15:00 Günlük

15:00 Haber

16:00 Haber

16:00 Günlük

17:00 Günlük

17:00 Haber

17:30 Sporun Manşeti

18:00 Ana Haber

20:00 Uluslararası Göç Filmleri Festivali Kapanış Töreni

20:00 Tarafsız Bölge

21:00 CNN TÜRK Masası