22 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:10 Uzaylı İstilası
02:15 Yolcu
02:30 5N 1K
03:15 Akasya Durağı
04:00 Müzik Arası
04:30 Corgi
05:00 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
14:00 Hayat Tamircisi
15:15 İnek Şaban
15:45 Arka Sokaklar
16:45 Corgi
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Uzaylı İstilası