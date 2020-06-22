22 Haziran 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Gölde Dehşet

00:15 Dünyalar Çarpışıyor

02:00 Dünyalar Çarpışıyor

02:15 Gölde Dehşet

03:30 Aşk Laftan Anlamaz

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Kalp Atışı

10:00 Pazar Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Öyle Olsun

16:15 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Sen Sağ Ben Selamet

22:15 Aile Şerefi