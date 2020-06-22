22 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Suikastçı

00:30 Riddick

02:40 Yüksek Sosyete

02:50 Benim Tatlı Yalanım

04:20 Türk Müziği

05:00 Yüksek Sosyete

05:20 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:10 Dolunay

10:45 Benim Tatlı Yalanım

13:15 Yüksek Sosyete

15:45 Güzel Köylü

16:00 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Riddick

20:00 Sefirin Kızı

22:30 Bir Demet Tiyatro