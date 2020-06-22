22 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
22 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Filinta
00:35 Şampiyon
02:35 Zaman Matinesi
03:25 Soru Küpü
03:40 Yeditepe İstanbul
04:40 Böyle Bitmesin
05:10 Bir Yusuf Masalı
06:10 Sağlıklı Mutfak
07:00 Böyle Bitmesin
07:10 Aslan Ailem
09:05 Diriliş Ertuğrul
10:20 Tozkoparan
11:50 Enine Boyuna
11:55 Ferhunde Hanım ve Kızları
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
13:05 Elimi Bırakma
14:05 Kalk Gidelim
16:05 Ege'nin Hamsisi
17:15 Soru Küpü
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
20:00 Seksenler
21:50 Yeşil Deniz
23:30 Zaman Matinesi
23:55 Leyla ile Mecnun
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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