22 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Filinta

00:35 Şampiyon

02:35 Zaman Matinesi

03:25 Soru Küpü

03:40 Yeditepe İstanbul

04:40 Böyle Bitmesin

05:10 Bir Yusuf Masalı

06:10 Sağlıklı Mutfak

07:00 Böyle Bitmesin

07:10 Aslan Ailem

09:05 Diriliş Ertuğrul

10:20 Tozkoparan

11:50 Enine Boyuna

11:55 Ferhunde Hanım ve Kızları

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:05 Elimi Bırakma

14:05 Kalk Gidelim

16:05 Ege'nin Hamsisi

17:15 Soru Küpü

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

20:00 Seksenler

21:50 Yeşil Deniz

23:30 Zaman Matinesi

23:55 Leyla ile Mecnun