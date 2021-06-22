22 Haziran 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

22 Haziran 2021 Fox Yayın Akışı
22.06.2021 06:42
22 Haziran 2021 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:30 Şef Akademi Doğada
04:00 Bay Yanlış
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
11:00 Aşk Mantık İntikam
13:15 Bay Yanlış
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:30 Sen Çal Kapımı
Son Dakika 01:21 Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 00:44 Şili Milli Takım'ı cinsel ilişki partisi skandalıyla sarsıldı! Eski Beşiktaşlı Medel de olayların içinde 23:16 Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi 21:47 Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor 19:05 Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım 16:46 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi 16:14 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 14:50 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor