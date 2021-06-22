Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Teşkilat
02:30 Biz Bir Dolaşalım
04:00 Kalk Gidelim
06:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:00 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:50 Kalk Gidelim
16:05 Koyverdin Gittin Beni
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
21:55 Çekya - İngiltere
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika