Son Dakika Haberleri: 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
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22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'deki doğal yapıyı korumak, bölgelerdeki habitatları birbirine bağlamak ve türlerin geçişine imkan sağlamak için 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak.

22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'deki doğal yapıyı korumak, bölgelerdeki habitatları birbirine bağlamak ve türlerin geçişine imkan sağlamak için 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:16 
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