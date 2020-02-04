22 İlde FETÖ operasyonu: 50 mahrem imam hakkında yakalama kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 22 İlde FETÖ operasyonu: 50 mahrem imam hakkında yakalama kararı - Son Dakika

22 İlde FETÖ operasyonu: 50 mahrem imam hakkında yakalama kararı

6 saat önce

KONYA merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı alındı.

22 İlde FETÖ operasyonu: 50 mahrem imam hakkında yakalama kararı, System.String[]

KONYA merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı alındı.  Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı başlatılan operasyon sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişinin kimliği belirlendi. Ardından da şüphelilerin yakalanması kararı alındı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, Şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği belirtildi.

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA))


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:44 Kaynak: DHA
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