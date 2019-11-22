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22 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

6 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

22 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 53'ü, 22 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen eski 2'si teğmen, 90'ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 53 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:09 Kaynak: DHA
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