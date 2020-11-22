Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig Özel
00:00 Süper Lig Maç Sonu
00:30 Süper Lig
01:00 Maç Saati
01:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
02:00 Maç Saati
03:30 TFF 1. Lig Kısa Özet
04:15 Süper Lig Maç Sonu
04:15 Süper Lig
04:30 Süper Lig Özel
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Gamer
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
08:30 Maç Saati
09:00 Sanal Direktor
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
10:00 Süper Lig
10:30 Süper Lig Özel
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
12:00 Sanal Direktor
12:00 Gamer
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
13:05 Maç Başlıyor
13:30 A. Hatayspor - Kasımpaşa
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
14:15 Süper Lig
14:30 A. Hatayspor - Kasımpaşa
14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:00 Süper Lig
15:35 Maç Başlıyor
16:00 İH Konyaspor - Kasımpaşa
16:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
17:00 İH Konyaspor - Kasımpaşa
17:45 Devre Arası
18:00 Süper Lig
19:00 Beşiktaş - M. Başakşehir
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Trabzonspor - BB Erzurumspor
19:45 Süper Lig
20:00 Beşiktaş - M. Başakşehir
20:00 Trabzonspor - BB Erzurumspor
20:45 Devre Arası
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:30 Gamer
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika