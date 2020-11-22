22 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Özel

00:00 Süper Lig Maç Sonu

00:30 Süper Lig

01:00 Maç Saati

01:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

02:00 Maç Saati

03:30 TFF 1. Lig Kısa Özet

04:15 Süper Lig Maç Sonu

04:15 Süper Lig

04:30 Süper Lig Özel

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Gamer

08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

08:30 Maç Saati

09:00 Sanal Direktor

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

10:00 Süper Lig

10:30 Süper Lig Özel

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

12:00 Sanal Direktor

12:00 Gamer

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

13:05 Maç Başlıyor

13:30 A. Hatayspor - Kasımpaşa

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

14:15 Süper Lig

14:30 A. Hatayspor - Kasımpaşa

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:00 Süper Lig

15:35 Maç Başlıyor

16:00 İH Konyaspor - Kasımpaşa

16:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

17:00 İH Konyaspor - Kasımpaşa

17:45 Devre Arası

18:00 Süper Lig

19:00 Beşiktaş - M. Başakşehir

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Trabzonspor - BB Erzurumspor

19:45 Süper Lig

20:00 Beşiktaş - M. Başakşehir

20:00 Trabzonspor - BB Erzurumspor

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 Gamer