Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Sadakatsiz
00:30 Bir Annenin Günahı
02:30 Gelinim Mutfakta
02:45 Arda'nın Mutfağı
03:45 Müzik Arası
04:45 Küçük Ağa
06:30 Bir Annenin Günahı
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:00 Sadakatsiz
14:15 Hekimoğlu
16:00 Çarkıfelek
16:00 Bir Annenin Günahı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Annenin Günahı
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:45 Bir Annenin Günahı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika