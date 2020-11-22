22 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Sadakatsiz

00:30 Bir Annenin Günahı

02:30 Gelinim Mutfakta

02:45 Arda'nın Mutfağı

03:45 Müzik Arası

04:45 Küçük Ağa

06:30 Bir Annenin Günahı

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:00 Sadakatsiz

14:15 Hekimoğlu

16:00 Çarkıfelek

16:00 Bir Annenin Günahı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Annenin Günahı

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:45 Bir Annenin Günahı