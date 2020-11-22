22 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

22 Kasım 2020 Show Yayın Akışı
22.11.2020 06:42
22 Kasım 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Alev Alev
00:15 Ramo
02:45 Alev Alev
02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
05:15 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Alev Alev
13:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
20:00 Arıza
Son Dakika İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf