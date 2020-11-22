22 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

22 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
22.11.2020 06:42
22 Kasım 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Ölüm Pençeleri
00:15 İntikam
02:00 İntikam
02:00 Ölüm Pençeleri
03:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
03:40 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Erkenci Kuş
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Bak Şu Leyleğe
14:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı
16:15 En Güzel Bölüm
16:40 Dizi
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
20:00 Menajerimi Ara
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