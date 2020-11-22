22 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Ölüm Pençeleri

00:15 İntikam

02:00 İntikam

02:00 Ölüm Pençeleri

03:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:40 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:30 Erkenci Kuş

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Bak Şu Leyleğe

14:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Sefirin Kızı

16:15 En Güzel Bölüm

16:40 Dizi

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara