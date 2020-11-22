22 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Süper Lig Özetler

05:30 Teknik Analiz

05:40 TFF 1. Lig Özetler

06:00 İngiltere Premier Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Takvim Yaprakları

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Macaristan - Türkiye

07:00 Süper Lig Özetler

07:15 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Stadyum

08:40 Almanya Bundesliga Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Teknik Analiz

11:30 Spor Bülteni

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:00 Spor Haftasonu

13:25 Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor

13:25 Altınordu - İstanbulspor

15:30 Spor Haftasonu

15:55 Bursaspor - Adanaspor

15:55 Tuzlaspor - Bandırmaspor

18:00 Aktüel Futbol

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Giresunspor - Samsunspor

18:55 Adana Demirspor - Eskişehirspor

21:00 Stadyum