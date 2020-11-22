Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Süper Lig Özetler
05:30 Teknik Analiz
05:40 TFF 1. Lig Özetler
06:00 İngiltere Premier Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Takvim Yaprakları
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Macaristan - Türkiye
07:00 Süper Lig Özetler
07:15 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Stadyum
08:40 Almanya Bundesliga Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
11:30 Spor Bülteni
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:00 Spor Haftasonu
13:25 Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor
13:25 Altınordu - İstanbulspor
15:30 Spor Haftasonu
15:55 Bursaspor - Adanaspor
15:55 Tuzlaspor - Bandırmaspor
18:00 Aktüel Futbol
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Giresunspor - Samsunspor
18:55 Adana Demirspor - Eskişehirspor
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika