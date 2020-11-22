22 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

04:00 Kalpten Eve

04:20 Nirvana Alevler İçinde

05:00 Nirvana Alevler İçinde

06:50 Böyle Bitmesin

08:55 Diriliş Ertuğrul

09:20 Yedi Numara

10:00 Gönül Dağı

13:00 Şefin Özel Konuğu

13:35 Benim Adım Melek

14:00 3'te 3 Tarih

15:25 Gönül Dağı

16:30 Tövbeler Olsun

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Tövbeler Olsun

23:40 Payitaht Abdülhamid

23:45 Tarihin Arka Odası