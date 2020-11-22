22 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

22 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
22.11.2020 06:42
22 Kasım 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
04:00 Kalpten Eve
04:20 Nirvana Alevler İçinde
05:00 Nirvana Alevler İçinde
06:50 Böyle Bitmesin
08:55 Diriliş Ertuğrul
09:20 Yedi Numara
10:00 Gönül Dağı
13:00 Şefin Özel Konuğu
13:35 Benim Adım Melek
14:00 3'te 3 Tarih
15:25 Gönül Dağı
16:30 Tövbeler Olsun
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Tövbeler Olsun
23:40 Payitaht Abdülhamid
23:45 Tarihin Arka Odası
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