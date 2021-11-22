Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:15 Manisa Futbol Kulübü - Altınordu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Goller
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:40 İtalya Seri A Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Eyüpspor-yılport Samsu
21:00 Dakika Skor
22:00 Futbol Gecesi
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika