22 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

Milli golfçü Taner Yamaç'ın hedefi European Tour'da oynamak
20 yaşındaki genç, 13 yıldır amatör golf oynuyorEuropean Tour'a katılan ilk Türk olmak istiyor Emekli şampiyonun hayali olimpiyatta altınİşitme engelli Zeki Çalışkan'ın kariyeri başarılarla doluMilli sporcu madalyalarına yenilerini eklemek amacındaSÜPER LİG20.30 Galatasaray - Medipol BaşakşehirBEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra Konya'ya giderek kampa girecek.FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. (İlk 25 dakikası basına açık)TRABZONSPORBordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayıp, karşılaşma için Ankara'ya hareket edecek.BASKETBOLTHY Euroleague22.45 Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe BekoVOLEYBOL Vestel Venus Sultanlar Ligi18.30 Nilüfer Bld. - KarayollarıTFF 1'İNCİ LİG19.00 Adanaspor - GiresunsporEURO 202014.00 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Play-Off Turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde çekilecek.AVRUPA LİGLERİ22.30 Club Brugge - KV Oostende (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
22.45 Paris SG - Lille (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi - Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik)