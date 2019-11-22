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22 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Milli golfçü Taner Yamaç'ın hedefi European Tour'da oynamak20 yaşındaki genç, 13 yıldır amatör golf oynuyorEuropean Tour'a katılan ilk Türk olmak istiyor Emekli şampiyonun hayali olimpiyatta altınİşitme engelli Zeki Çalışkan'ın kariyeri başarılarla doluMilli sporcu madalyalarına yenilerini...

22 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi, System.String[]

Milli golfçü Taner Yamaç'ın hedefi European Tour'da oynamak

20 yaşındaki genç, 13 yıldır amatör golf oynuyor

European Tour'a katılan ilk Türk olmak istiyor

Emekli şampiyonun hayali olimpiyatta altın

İşitme engelli Zeki Çalışkan'ın kariyeri başarılarla dolu

Milli sporcu madalyalarına yenilerini eklemek amacında

SÜPER LİG

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra Konya'ya giderek kampa girecek.

FENERBAHÇE

11.00 Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. (İlk 25 dakikası basına açık)

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayıp, karşılaşma için Ankara'ya hareket edecek.

BASKETBOL

THY Euroleague

22.45 Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

18.30 Nilüfer Bld. - Karayolları

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Adanaspor - Giresunspor

EURO 2020

14.00 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Play-Off Turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde çekilecek.

AVRUPA LİGLERİ

22.30 Club Brugge - KV Oostende (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

22.45 Paris SG - Lille (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi - Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik)


Zeki Çalışkan, European Tour, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:31 Kaynak: DHA
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