22 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa19.00 Trabzonspor - BB Erzurumspor19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
TFF 1'INCİ LİG13.30 Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor16.00 Tuzlaspor - Bandırmaspor19.00 Adana Demirspor - Eskişehirspor
GALATASARAYSarı kırmızılılarda Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
AVRUPADAN FUTBOL15.00 Fulham - Everton (Cenk Tosun)17.00 Hellas Verona - Sassuolo (Mert Çetin/ Kaan Ayhan, Mert Müldür)22.15 Liverpool - Leicester City (Cengiz Ünder)23.00 Lille - Lorient ( Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik)
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi15.15 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji17.30 Beşiktaş - TOFAŞ
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Beşiktaş - Nesibe Aydın14.00 Çankaya Üniversitesi - Adana Basketbol
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Afyon Bld. Yüntaş - Halkbank20.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arkas Spor
- Misli.com Sultanlar Ligi13.00 İlbank - Aydın Büyükşehir Bld.16.00 Sarıyer Bld. - Galatasaray HDI Sigorta
17.00 Kuzeyboru - Karayolları
- Kaynak: DHA
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