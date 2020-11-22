22 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika

22 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

22.11.2020 09:42
22 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi, System.String[]

BB Erzurumspor19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor TFF 1'INCİ LİG13.30 Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor16.00 Tuzlaspor - Bandırmaspor19.

MKE Ankaragücü

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa

19.00 Trabzonspor - BB Erzurumspor19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

TFF 1'INCİ LİG13.30 Ankara Keçiörengücü  - Akhisarspor16.00 Tuzlaspor - Bandırmaspor19.00 Adana Demirspor - Eskişehirspor

GALATASARAYSarı kırmızılılarda Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

AVRUPADAN FUTBOL15.00 Fulham - Everton (Cenk Tosun)17.00 Hellas Verona - Sassuolo (Mert Çetin/ Kaan Ayhan, Mert Müldür)22.15 Liverpool - Leicester City (Cengiz Ünder)23.00 Lille - Lorient ( Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik)

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi15.15 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji17.30 Beşiktaş - TOFAŞ

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Beşiktaş - Nesibe Aydın14.00 Çankaya Üniversitesi - Adana Basketbol

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Afyon Bld. Yüntaş - Halkbank20.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arkas Spor

- Misli.com Sultanlar Ligi13.00 İlbank -  Aydın Büyükşehir Bld.16.00 Sarıyer Bld. - Galatasaray HDI Sigorta

17.00 Kuzeyboru - Karayolları


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 22 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı İzmir'de soba faciası! Gazdan zehirlenen baba öldü, oğlu yaralı Kısıtlama ihlali yaptı, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti: Kamerayı kapat, seni de onu da kırarım Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı
Seçim yenilgisini kabul edemeyen Trump'a bir kötü haber de Twitter'dan! 20 Ocak'ta hesabını Joe Biden'a devredecek Seçim yenilgisini kabul edemeyen Trump'a bir kötü haber de Twitter'dan! 20 Ocak'ta hesabını Joe Biden'a devredecek         
09:21
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 09:52:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 22 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei