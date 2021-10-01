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22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı - Son Dakika

22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı

01.10.2021 16:07

Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 21 kez çatılara çıkarak intihar etmeye çalışan Siirtli şahıs, 22. intihar teşebbüsü için Rize'yi tercih etti. Çatıya çıkan şahsı Rizeliler yağmura aldırmadan film gibi izledi, o anları cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Piriçelebi mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 9 katlı bir iş hanının çatısına çıkan ve Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Hasan İ. intihara kalkıştı.

3 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

İş hanının çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından binanın altına hava yatağı açıldı. Şahıs polis ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi.

22. kez intihara kalkıştı

22. KEZ İNTİHARA KALKIŞMIŞ

İntihara teşebbüs eden Hasan İ.'nin bundan önce de 21 kere intihara kalkıştığı, bu teşebbüsün ise 22. intihar teşebbüsü olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

22. kez intihara kalkıştı

ÇEKMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Öte yandan meraklı kalabalık ise intihar girişiminin olduğu alanda kolluk kuvvetlerine zor anlar yaşattı. Vatandaşın intihara teşebbüs ettiği andan itibaren cep telefonlarıyla kayda giren bazı vatandaşlar saniye kaçırmamak için yağmura aldırış etmeden kayıttan çıkmadı. Bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarından olayı canlı yayın yapması ise pes dedirtti.

22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı - Son Dakika


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