Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari çalışmalar kapsamında U.A, İ.A. ve Ş.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize haberleri... Rize'de 22 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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