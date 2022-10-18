Rize haberleri... Rize'de 22 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize haberleri... Rize'de 22 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

18.10.2022 00:01

Rize haberlerine göre Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari çalışmalar kapsamında U.A, İ.A. ve Ş.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Operasyonda 22 kilogram kubar esrar ve 9 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Rize İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Giresun haberleri! Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı Giresun haberleri! Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı Jandarma kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firariyi yakaladı Jandarma kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firariyi yakaladı
Kaynak: AA

Jandarma, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize haberleri... Rize'de 22 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:21 Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 03:32:06. #1.12#
SON DAKİKA: Rize haberleri... Rize'de 22 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement