Son Dakika Haberleri: 22 Köy ile 67 Mezra Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

22 Köy ile 67 Mezra Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

47 dakika önce

22 köy ile 67 mezra yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandıHAKKARİ - Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan birçok köy ve mezra yolu ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 22 köy ile 67 mezra yolundaki çalışmalar ise devam ediyor.

22 köy ile 67 mezra yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan birçok köy ve mezra yolu ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 22 köy ile 67 mezra yolundaki çalışmalar ise devam ediyor.
Hakkari genelinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Hakkari il merkezine bağlı 10 köy ve 27 mezra, Yüksekova ilçesinde 6 köy ve 17 mezra ile Şemdinli ilçesinde 6 köy ve 23 mezra olmak üzere 22 köy ve 67 mezra yolunun açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, yolların yeniden açılması için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:03 Kaynak: İHA

Hakkari, Kar, Yerel
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