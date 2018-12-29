22 Köy ile 67 Mezra Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
47 dakika önce
22 köy ile 67 mezra yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandıHAKKARİ - Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan birçok köy ve mezra yolu ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 22 köy ile 67 mezra yolundaki çalışmalar ise devam ediyor.
22 köy ile 67 mezra yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
HAKKARİ - Hakkari
'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan birçok köy ve mezra yolu ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 22 köy ile 67 mezra yolundaki çalışmalar ise devam ediyor.
Hakkari genelinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar
yağışı nedeniyle Hakkari il merkezine bağlı 10 köy ve 27 mezra, Yüksekova
ilçesinde 6 köy ve 17 mezra ile Şemdinli
ilçesinde 6 köy ve 23 mezra olmak üzere 22 köy ve 67 mezra yolunun açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, yolların yeniden açılması için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:03 Kaynak: İHA
Saniyeler Önce Terk Ettiği TIR Çığ Altında Kaldı, Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı
Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz
Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek
Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam