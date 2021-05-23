22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu - Son Dakika

22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu

23.05.2021 19:58
22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde sezonun ilki olan Antalya'daki Kumluca Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde sezonun ilki olan Antalya'daki Kumluca Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kumluca Karatepe Stadı'nda sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleştirilen müsabakalara, 65'i başpehlivan olmak üzere farklı illerden 1150 güreşçi katıldı.

İki gün süren güreşlerin ikinci gün final müsabakalarını, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik ve Tuğba Vural Çokal, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da izledi.

Güreşlerde zaman zaman sakatlık yaşayan pehlivanlar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu ile Serhat Gökmen karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin sonunda 22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu. Gökmen ikinci olurken, Hüseyin Gümüşalan ile Furkan Durmuş Altın da üçüncülüğü paylaştı.

Başaltında Yusuf Can Zeybek, büyük ortada Enes Doğan, küçük orta büyük boyda Serdar Yıldırım, küçük orta küçük boyda Erkan Taş, deste büyük boyda Muhammet Ocak, deste orta boyda Ömer Faruk Kırat, deste küçük boyda Murat Gonca, ayak boyda Oğuzhan Yurdakul, tozkoparanda Mustafa Ali Yalçın, teşvik-2'de Özer Özgür Arslan, teşvik-1'de Caner Arslan, minik-2'de Yiğit Arda Aluç, minik-1'de de Mert Karakaya birinci sırada yer aldı.

Pehlivanlara kupa, madalya ve hediyeleri protokol üyelerince verildi.

Orhan Okulu: "Salgın nedeniyle 1,5 yıl er meydanından ayrı kaldık"

Başpehlivan Orhan Okulu, törende yaptığı konuşmada, 1,5 yıl aradan sonra er meydanlarına dönmekten dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Salgın nedeniyle uzun süre yeşil sahalardan uzak kaldıklarını ifade eden Orhan Okulu, "Bu yıl ilk defa güreşler yapıldı, kendi sahamızda, kendi memleketimde başpehlivan olmanın sevincini yaşıyorum. Yedi aydır çok çalıştık, hedefim daha büyük başarılar elde etmek. İnşallah yapılacak diğer güreşlerde de başarılı olurum." diye konuştu.

Kumluca güreşlerinde yapılan ağalık ihalesini ise 2019 yılı Kumluca Güreş Ağası iş insanı Niyazi Çiftçi, 245 bin lira vererek kazandı. Güreş sahasında ağalık turu atan Çiftçi, kendisine hediye edilen ağalık koçunu ise Emniyet Müdürlüğüne bağışladı.

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Kumluca, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu - Son Dakika Spor


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