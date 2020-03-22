22 Mart 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Son Durak
01:20 Gel Dese Aşk
02:50 Hercai
04:20 Kara Ekmek
05:30 Kara Ekmek
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Gel Dese Aşk
13:30 Afacan Arabalar
15:30 Kuruluş Osman
15:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
20:00 Gel Dese Aşk
23:20 Bir Zamanlar Çukurova
23:30 Boz Ayı