22 Mart 2020 Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Genel 22 Mart 2020 Haberleri - Son Dakika

22 Mart 2020 Haberleri

23 dakika önce

22 Mart 2020 Manşet Haberleri.

22 Mart 2020 Haberleri, System.String[]

Zeytinburnu, Yunanistan, Rand Paul, Fransa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:18 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti         
19:36
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı         
18:09
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
13:55
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor         
10:53
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı         
10:12
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:41:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 22 Mart 2020 Haberleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]