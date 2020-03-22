22 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Salgın
01:00 Arka Sokaklar
02:00 Hizmetçiler
03:45 Kuzey Güney
04:15 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
05:15 Tatlı İntikam
05:30 Müzik Arası
06:30 Akasya Durağı
08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:45 Magazin D Pazar
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hizmetçiler
14:00 Son Moda
15:00 Zalim İstanbul
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Hizmetçiler
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Miraç Kandili Özel
23:30 Zalim İstanbul