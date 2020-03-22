22 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Stadyum
04:15 Lig Raporu
04:15 Süper Lig Özetler
04:35 TFF 1. Lig Özetler
04:45 Spor Atlası
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 Futbolun En Büyük Sahnesi
07:35 Avrupa Yolunda
07:35 Olimpiyat Yıldızları
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:35 Avrupa Yolunda
08:40 Olimpiyat Yıldızları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Süper Spor
10:20 TFF 1. Lig Özetler
10:25 Salto
10:35 Sporcu Vizesi
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Spor Kitaplığı
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Hafta Sonu
14:55 Manisa FK - Afjet Afyonspor
15:45 Spor Bülteni
16:00 Manisa FK - Afjet Afyonspor
16:00 Avrupa Stüdyosu
16:45 Dakika Skor
17:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Dakika Skor
20:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:45 Stadyum
23:55 Teknik Analiz