Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:45 beUnited
05:15 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Derbi Klip Beşiktaş Fenerbahçe
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
11:00 Gamer
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Taraftar
12:00 Maç Saati
13:00 Futbolun Şehirleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Derbiye Doğru
14:00 Maç Saati
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Maç Saati
16:00 Ezeli Rekabette Nostalji Goller (Beşiktaş - Fenerbahçe)
17:00 Süper Lig
17:00 beIN Teknik
17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Maç Saati
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
19:45 Süper Lig
20:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Süper Lig Özel
21:00 Süper Lig
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 beIN Teknik
23:00 beUnited
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika