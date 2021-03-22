22 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:45 beUnited

05:15 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Derbi Klip Beşiktaş Fenerbahçe

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:00 Gamer

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Taraftar

12:00 Maç Saati

13:00 Futbolun Şehirleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

14:00 Derbiye Doğru

14:00 Maç Saati

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Maç Saati

16:00 Ezeli Rekabette Nostalji Goller (Beşiktaş - Fenerbahçe)

17:00 Süper Lig

17:00 beIN Teknik

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

19:45 Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 Süper Lig Özel

21:00 Süper Lig

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 beIN Teknik

23:00 beUnited