Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 CNN TÜRK Masası
01:30 Ne Oluyor?
06:00 Güne Merhaba
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:30 A'dan Z'ye
09:00 Haber
09:40 Üretim Rotası
10:00 Haber
10:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
11:00 Haber
12:00 Haber
12:00 Gündem 12
13:00 Gündem 13
13:00 Haber
14:00 Haber
14:00 Bugün
14:40 Baştan Sona Sağlık
15:00 Haber
15:00 Bugün
16:00 Günlük
16:00 Haber
17:00 Haber
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
20:30 Tarafsız Bölge
21:00 Ne Oluyor?
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Mart 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika