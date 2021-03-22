Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Aydeniz Et Balıkesirspor
05:05 Teknik Analiz
06:45 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Teknik Analiz
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Stadyum
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 Derbi Özel
13:00 Spor Bülteni
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Tuzlaspor A.Ş.
13:45 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Stadyum
18:55 Adanaspor A.Ş. - Bursaspor
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol
21:00 Stadyum
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika