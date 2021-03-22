22 Mart 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:45 Para Bende

04:30 8x8

04:45 Oynat Bakalım

05:45 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

06:30 Bilginiz Olsun

07:15 8'de Sağlık

08:15 Çook Yaşa

08:30 Sinema

09:45 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

11:00 Survivor Panorama

12:30 Kırmızı Oda

13:00 Doya Doya Moda All Star

15:45 Doğduğun Ev Kaderindir

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler