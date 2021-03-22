Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:45 Para Bende
04:30 8x8
04:45 Oynat Bakalım
05:45 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
06:30 Bilginiz Olsun
07:15 8'de Sağlık
08:15 Çook Yaşa
08:30 Sinema
09:45 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
11:00 Survivor Panorama
12:30 Kırmızı Oda
13:00 Doya Doya Moda All Star
15:45 Doğduğun Ev Kaderindir
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Mart 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika