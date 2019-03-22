Son Dakika Haberleri: 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü

22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü

2 saat önce

22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü nedeniyle Aksaray Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Aliç ve beraberlerinde acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerinden oluşan heyet Aksaray Valisi Ali Mantı'yı ziyaret etti.

22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü, System.String[]
22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü nedeniyle Aksaray Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Aliç ve beraberlerinde acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerinden oluşan heyet Aksaray Valisi Ali Mantı'yı ziyaret etti.

Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen hizmetler hakkında Vali Mantı'ya bilgi veren İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan 320 personeliyle Aksaray'da Acil Sağlık Hizmetlerinin sunulduğunu, çalışan toplam personelin 285 tanesinin acil tıp teknisyeni ve teknikerlerinden oluştuğunu söyledi.

Aksaray il genelinde toplam 19 adet 112 Acil istasyonunun bulunduğunu belirten Kılıçaslan, toplam 40 ambulansla acil sağlık hizmetinin verildiğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Ali Mantı teknisyen ve teknikerlerin 22 Mart ATT Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: AA

Ali Mantı, Aksaray, 22 Mart, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı Marmaris'te Deniz Sarıya Boyandı, Gören Belediyeyi Aradı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:24:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]