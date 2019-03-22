Son Dakika Haberleri: 22 Mart Dünya Su Günü

22 Mart Dünya Su Günü

45 dakika önce

22 Mart Dünya Su Günü dolayısı ile Suşehri'nde bir dizi etkinlikler düzenlendi.

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22 Mart Dünya Su Günü dolayısı ile Suşehri'nde bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulunda "22 Mart Dünya Su Günü" münasebetiyle program düzenlendi.

Dünya Su Günü münasebetiyle ilgili programda konuşma yapan Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Gülay Ercins" Bu yıl ikincisi düzenlen programımızın geleneksel hale gelmesi en büyük temennimdir. Çünkü küresel ısınma, kuraklık, kirlilik ve fazla kullanım nedeniyle dünya tatlı su kaynakları tehlike altındadır. İnsanlık için çok önemli olan ve sonsuz bir kaynak olmadığı anlaşılan suya karşı ortak bir duyarlılık geliştirmemiz şart. Su, yüce yaratıcımız tarafında bize gönderilmiş en büyük nimetlerden biridir. Hayat onunla inşa edilmiş, hayat onunla yeşermiştir. Hayatın merkezinde, evrenin merkezinde yer alan su, bütün inanç sistemleri ve ritüellerinde kutsal sayılmıştır. Yaradılış destanlarının bir çoğu başlangıçlarını su ile yapmışlar ve önce su vardı, başka bir şey yoktu. Diyerek suya bir kutsallık kazandırmışlardır. Canlı olan her şeyi sudan yarattık ayetiyle bu hakikat nas haline gelmiştir" dedi.

22 mart dünya su günü ile ilgili düzenlenen programa Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Timur Karabal Meslek Yüksek okul müdürü Prof. Dr. Gülay Ercins, İlçe mülki amirleri, okul öğretim görevlileri, siyasiler ve öğrenciler katıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

Suşehri, 22 Mart, Dünya Su Günü, Güncel
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