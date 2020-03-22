22 Mart Dünya Su Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 22 Mart Dünya Su Günü - Son Dakika

22 Mart Dünya Su Günü

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin çeşmelerinden su içilebilen ender şehirlerden birisi olduğunu bildirdi.

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin çeşmelerinden su içilebilen ender şehirlerden birisi olduğunu bildirdi.

Palancıoğlu, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, büyükşehirlerin neredeyse tamamına yakınında içme suyu yerine damacana ve şişe suyu tüketildiğini belirterek, "Kayseri çeşmelerinden su içilebilen ender şehirlerden birisi. Bu bir nimettir. Kıymetini bilmeliyiz ve suyu israf etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Suları kullanırken dikkat etmeleri ve israf etmemeleri gerektiğini vurgulayan Palancıoğlu, bugün koronavirüsle ilgili salgından dolayı suyun ve temizliğin kıymetinin daha da iyi anlaşılmış durumda olduğunu kaydetti.

Kayseri'nin içme suyu kaynakları bakımından şanslı olduğunu, Erciyes Dağı'nın nimetinden yararlanıldığını ve su kaynaklarının eriyen kar suları ile oluştuğunu anımsatan Palancıoğlu, içme suyunun kaynaklardan doğrudan ev ve iş yerlerine verilmediğini, birçok işlem ve çalışma sonucunda tüketiciye ulaştırıldığını belirtti.

Dünya Su Günü, 22 Mart, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:44 Kaynak: AA

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