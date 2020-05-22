22 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

22 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı

22 Mayıs 2020 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:45 Şevkat Yerimdar 02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri 03:45 İkinci Şans 03:45 Temizlik Benim İşim 05:30 Hayat Sevince Güzel 05:30 Sorma Neden? 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri 14:00 Temizlik Benim İşim 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 20:30 Mucize Doktor 20:30 Zuhal Topal’la Sofrada 23:30 Babası 23:30 Şevkat Yerimdar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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