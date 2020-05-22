22 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

22 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı

22 Mayıs 2020 Cuma günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:30 Bekir Köse ile Sahur Vakti 04:00 Kalp Atışı 04:30 Aşk Laftan Anlamaz 05:45 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Pis Yedili 10:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 10:00 Şaşkın Damat 12:15 Kalp Atışı 14:45 Refika ile Test Mutfağı 15:45 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Şaşkın Damat 20:00 Güldür Güldür Show 23:15 Güldür Güldür Show 23:45 İçerde

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu